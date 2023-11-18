انت الان تتابع ضربة نادرة.. إسرائيل تقصف مصنعًا للألمنيوم في عمق جنوب لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 11:17 صباحاً

استهدفت غارةٌ إسرائيلية، اليوم "السبت"، مصنعًا للألمنيوم في جنوب لبنان يقع على بعد حوالى 15 كيلومترًا من الحدود بين البلدين؛ بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في ضربة نادرة في عمق الأراضي اللبنانية، منذ بدء التصعيد في أكتوبر "تشرين الأول" على وقع الحرب في غزة. وذكرت الوكالة "أن العدوّ الإسرائيلي استهدف فجر اليوم عمق منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب تموز 2006، بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيّرة باتجاه معمل ألمنيوم؛ ما أدى لاحتراقه بالكامل". ولم تشر الوكالة إلى وقوع إصابات أو قتلى.

كانت هذه تفاصيل خبر ضربة نادرة.. إسرائيل تقصف مصنعًا للألمنيوم في عمق جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.