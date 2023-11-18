"البيئة" تناقش التعاون الدولي لمواجهة آثار العواصف الترابية والرملية على التنمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 11:34 صباحاً

ترأس وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، وفدَ المملكة المشارك في جلسة عمل رفيعة المستوى عن العواصف الترابية والرملية، التي عُقدت بالتزامن مع الاجتماع الـ21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان. وتَحدث الدكتور "فقيها" عن العواصف الترابية والرملية كظاهرة وطنية وإقليمية وعالمية، وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ بما فيها قطاع البيئة، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمبادرات والأنشطة والبرامج؛ للحد من آثار العواصف الترابية والرملية. وعقد الاجتماع الـ21 للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، وتم خلال هذه الدورة استعراض وتحليل للنتائج المستخلصة من التقارير الوطنية المقدمة من 126 دولة طرف، وتسليط الضوء على التقدم المُحرَز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية، والهدف 15.3 من أهداف التنمية المستدامة، وما اتخذته الدول الأطراف من إجراءات للحد من آثار الجفاف والعواصف الترابية والرملية. وبشأن المشاركة المجتمعية في تنفيذ البرامج الخاصة بالحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ سيتم مناقشة مخرجات وتقرير وتوصيات الاجتماع (21) للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم لمكافحة التصحر وتقريري الفريقين العاملين الخاصة بالجفاف، وتقييم نصف المدة للإطار الاستراتيجي للاتفاقية، ومواضيع أخرى خلال مؤتمر الأطراف الـ16 والمزمع إقامته في الرياض عام 2024م.

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