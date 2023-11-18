انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي: السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة غزة بعد الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 11:36 صباحاً

اعتبر مسؤولُ السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، اليوم "السبت"، أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وقال "بوريل" خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية في البحرين: "إن حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "إذًا من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع".

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