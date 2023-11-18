تراند اليوم : شاهد.. هنود يقومون بطقوس غريبة باستخدام روث البقر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال سكان بلدة جوماتابورا في الهند، بعيد ديوالي الهندوسي.

وأظهر مقطع الفيديو قيام عدد كبير من الرجال، بجمع روث البقر ويتراشقونه فيما بينهم بقوة فوق ظهورهم، ويدهنون به أجسادهم.

ويقوم الرجال بجمع روث البقر على شكل كرات كبيرة، ثم يحددون شخص معين ويرشقونه بها، ويعاد نفس الأمر مع كل المتواجدين في الاحتفال.

ويعتقد سكان بلدة جوماتابورا، أن هذه الطقوس ستُكسبهم صحة ومناعة ضد المرض، والتكفير عن الذنوب لأن كل ما يخرج من البقرة مقدس حسب اعتقادهم.