تراند اليوم : شاهد.. انطلاق الجسر البحري السعودي لإغاثة الفلسطينيين في غزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، انطلاق الجسر البحري للحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي: " اليوم نشهد توسع كبير جدا في حجم المساعدات واستخدام وسيلة أخرى للوصول، من خلال الجسر الجوي الذي انطلق اليوم".

وأشار إلى أن الباخرة المتجهة إلى قطاع غزة محملة بمساعدات تتجاوز 1050 طنا أي ما يعادل 25 طائرة جوية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك عدد من البواخر الأخرى لحشد أكبر كم من الموارد لإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح .