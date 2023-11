شكرا لقرائتكم خبر عن زوار معرض "جسور" يطلعون على الحج ثلاثي الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لزوار معرض "جسور" المقام حالياً في العاصمة الألبانية تيرانا، تطبيق "الحج ثلاثي الأبعاد"، والذي يمكن من خلاله التعرف على خطوات أداء مناسك الحج والعمرة باستخدام عرض ثلاثي الأبعاد (الواقع المعزز)، والذي يعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية من خلال الهواتف الذكية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توظّف الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقها "تعليم شعائر الحج والعمرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد" خلال موسم #حج_1444. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/rpn9hJbcH4 — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) June 19, 2023

وأوضحت وزارة "الشؤون الإسلامية" أنه يمكن الاستفادة من خدمات التطبيق واستخدامه بشكل تفاعلي، دون الحاجة لخدمة الإنترنت، حيث يدعم اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، ويمكن من خلاله الاستزادة بالمعلومات، واستقاء الإجابات من خلال التطبيق بكل يسر وسهولة، وذلك بالصوت والصورة.

متوفر بالمتاجر الإلكترونية

بيّنت أنه يمكن الاستفادة من التطبيق بتحميله على الأجهزة الذكية، حيث يتوفر على متاجر الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد، وIOS، إضافةً لأنظمة الويندوز، وماكنتوش، ولينكس.

وأشاد زوار المعرض بما شاهدوه من محتويات عينية، وتقنية، ومعلومات تُجسّد جهود ورسالة القيادة الرشيدة - أيدها الله - في المملكة وعنايتهم بالإسلام والمسلمين.