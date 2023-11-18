شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: سنبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين تنفيذًا لقرارات القمة المشتركة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أنه سيبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين الاثنين المقبل.

وأوضح وزير الخارجية، أنها هي أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في غزة.

وأكد على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.