اخبار السعوديه

وزير الخارجية: سنبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين تنفيذًا لقرارات القمة المشتركة بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: سنبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين تنفيذًا لقرارات القمة المشتركة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أنه سيبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين الاثنين المقبل.

وأوضح وزير الخارجية، أنها هي أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في غزة.

وأكد على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا