شكرا لمتابعة خبر عن شخص يمارس التطعيس بسيارة رولز رايز .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي أحد الأشخاص يقوم بالتطعيس في رمال الصحراء، ويستخدم سيارة رولز رايز في هذا الأمر، ويتجاوز سعر السيارة 2 مليون ريال.

وأثار هذا المقطع جدل كبير، حيث جاء الرجل في المقطع وهو يقوم بالتطعيس بسرعة عالية.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، حيث علق أحدهم، أن قائدها ربما قام باستئجارها حتى يقوم بالتطعيس، أو أن أحد ما قام بشرائها له، وأنه لا يعلم فيمتها.