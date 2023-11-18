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وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم السبت، بيانًا بوفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

وجاء نص البيان كالتالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم السبت الموافق 4 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بالخبر.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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