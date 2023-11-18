لقاءات تعزّز التنسيق العسكري.. حضور فاعل لوزارة الدفاع في "حوار المنامة"

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18 نوفمبر 2023, 12:27 مساءً
رأس مساعدُ وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، وفدَ الوزارة المُشارك في النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر "حوار المنامة"، الذي افتتحه، مساء أمس، صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
ويناقش المؤتمرُ الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية؛ العديدَ من الموضوعات السياسية والاقتصادية؛ أبرزها التخفيف من حدّة التوترات الإقليمية والدولية، والتعاون الاستراتيجي، ومبادرات جديدة للسلام الإقليمي، ومستقبل الشرق الأوسط.
وعلى هامش المؤتمر، التقى مساعدُ وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، عددًا من المسؤولين، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشملت اللقاءاتُ: وزيرَ الدولة الأعلى في وزارة الدفاع في جمهورية سنغافورة زكي محمد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ورئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" الفريق البحري روب باور، وكبير المستشارين لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة الفريق الطيار مارتن سامي سامبسون، والقائد الجوي في أستراليا اللواء جوي غلين براس.
كما ضمّت اللقاءاتُ: نائبَ رئيس أركان الدفاع في نيوزيلندا اللواء الطيار توني دايفس، ونائب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق البحري الطيار الركن كريستوفر لوكاس، ونائب الرئيس ومدير العلاقات الحكومية الدولية في الشرق الأوسط لشركة RTX الأمريكية روبرت بادوك.
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