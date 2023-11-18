شاهد.. توقعات هطول الأمطار اليوم وغدًا وفق مخرجات النماذج العددية للأرصاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 12:30 مساءً

رصد المركزُ الوطني للأرصاد توقعاتِ هطول الأمطار خلال اليوم وغد، وفق مخرجات النموذج العددي. ورفع المركزُ، اليوم السبت، درجةَ الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة، متوقّعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول. وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار كانت في الواحدة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء، في رابغ وخليص وجدة، بينما بدأت من الثالثة فجرًا في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة. وتوقّع الأرصادُ أنْ تشهد تلك الفترة سقوط أمطار غزيرة، تتضمّن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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