متحدث "أمانة جدة": شبكة تصريف مياه الأمطار تغطي 24% من مساحة جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 12:34 مساءً

أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن شبكة تصريف مياه الأمطار تغطي 24% من مساحة جدة. وأضاف "البقمي" أنه يجري العمل على تغطية باقي المدينة بشبكة تصريف مياه الأمطار من خلال عدد من المشروعات التي تم اعتماد أجزاء منها. ولفت خلال حديثه لـ"الإخبارية" إلى أن هذه المشاريع سترفع من تغطية تصريف المياه بالمدينة بشكل كبير؛ مما يحد من تجمعات المياه في جدة.

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