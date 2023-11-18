"إغاثي الملك سلمان" يُسيّر أول طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي لغزة

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محمد بن مسعود - الدمام - سَيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، أول طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي، متجهًا إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، يحمل على متنه مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طنًّا؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.

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