موعد وصول مدرب الاتحاد الجديد "مارسيلو غالاردو" وأول مباراة له مع الفريق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 12:55 مساءً

كشفت صحيفة "Olé" الإسبانية، عن موعد وصول الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد الجديد، إلى السعودية، لتولي قيادة الفريق الفنية بالفترة المقبلة. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت قبول غالاردو رسميًّا تدريب الاتحاد خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، بعقد لمدة عام ونصف حتى عام 2025، مع خيار التجديد لعام ونصف آخرين، ومبلغ قد يصل إلى 17 مليون يورو. وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المدرب الأرجنتيني سيصل إلى السعودية، يوم السبت المقبل، برفقة 6 مساعدين له، لتولي مسؤولية فريق كريم بنزيما. وشددت الصحيفة على أن النادي السعودي لم يعلن عن موعد توقيع العقد، لكن من المتوقع أن تكون أول مباراة له مع الاتحاد في البطولة المحلية أمام الاتفاق. وكان مارسيلو غالاردو البالغ من العمر 47 عامًا، قد رحل عن تدريب ريفر بليت في ديسمبر الماضي، الذي كان قد تولى قيادته منذ يونيو 2014، كما تولى سابقًا تدريب ناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني. ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

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