لا تُخاطرْ.. "المرور": خذ الاحتياطات عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #الوقاية_أمان، دعت الإدارة العامة للمرور السعودي، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة؛ مؤكدة أن هذه الاحتياطات من أجل السلامة.

وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس": "في الظروف الجوية المتقلبة، توخَّ الحذر، ولا تُخاطرْ بسلامتك وسلامة الآخرين".

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