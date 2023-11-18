شكرا لقرائتكم خبر عن البداية من الصين.. وزير الخارجية يعلن تفعيل قرار التحرك الدولي لإغاثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية المشتركة والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.

وقال إن أولى الخطوات لتفعيل القرار سيكون يوم الأثنين، من الصين، ثم يعقبها جولة موسعة بعدد من دول العالم، لوقف التصعيد الجاري في غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات للقطاع.

والتقى وزير الخارجية، اليوم، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في مملكة البحرين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد سمو وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكداً أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.