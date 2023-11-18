شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون "مسك" و"الموارد البشرية" لتأهيل كوادر لعددٍ من المهن المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين؛ للعمل في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد الجهود وإطلاق مبادرات مشتركة تستهدف تطوير المهارات المهنية للشباب السعودي.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تحت شعار "فّكر وأثّر" الذي اختتم أعماله أمس، في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية.

وقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك" المهندس عمر بن محمد نجار، ونائب المدير العام للأعمال بصندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

حوكمة التعاون

وتهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيره بما يحقق تنمية رأس المال البشري وفقاً لاختصاصات الجهتين؛ وذلك من أجل الإسهام في دعم مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل وضمان الاستدامة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.

وتتماشى المذكرة مع الجهود والمبادرات الداعمة للتوطين من خلال برامج ومنتجات التدريب والتأهيل الموجهة للشباب والشابات، وذلك انطلاقاً من ركائز رؤية المملكة في تمكين القوى الوطنية من الالتحاق بمجالات وتخصصات السوق المطلوبة.

وتقتضي المذكرة استفادة المتدربين والمتدربات من المنتجات والبرامج والخدمات من إرشاد وتدريب وتمكين، وفقاً للآلية المتبعة بين الجهتين، ومن ذلك منتج تطوير الخريجين (تمهير)، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)؛ وبرنامج مسك للإعداد المهني، إضافة إلى برامج مسك التخصصية، وتجربة العمل الافتراضي، وبرنامج اكتشف مسارك، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون.