شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التعاون العسكري..مساعد وزير الدفاع يلتقي مسؤولين على هامش"حوار المنامة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البِياري، وفد الوزارة المُشارك في النسخة التاسعة عشر من مؤتمر "حوار المنامة"، الذي افتتحه مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

ويناقش المؤتمر الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية، أبرزها التخفيف من حدة التوترات الإقليمية والدولية، والتعاون الاستراتيجي، ومبادرات جديدة للسلام الإقليمي، ومستقبل الشرق الأوسط.

تعاون عسكري

على هامش المؤتمر، التقى معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، عددًا من المسؤولين، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشملت اللقاءات، وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع في جمهورية سنغافورة زكي محمد، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، ورئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" الفريق البحري روب باور، وكبير المستشارين لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة الفريق الطيار مارتن سامي سامبسون.

كما التقى القائد الجوي في أستراليا اللواء جوي غلين براس، ونائب رئيس أركان الدفاع في نيوزلندا اللواء الطيار توني دايفس، ونائب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق البحري الطيار الركن كريستوفر لوكاس، ونائب الرئيس ومدير العلاقات الحكومية الدولية في الشرق الأوسط لشركة RTX الأمريكية روبرت بادوك.