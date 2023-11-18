السعودية | الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، بما يسهم في خدمة المصالح والأهداف المشتركة الخليجية الأوروبية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم, ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي الدكتورة أنيت ويبر، على هامش مشاركته في النسخة التاسع عشر لمؤتمر حوار المنامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لا سيما في القرن الأفريقي في مجالات السلام والأمن والمناخ والأمن الغذائي، والتطورات السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وجمهورية السودان.