السعودية | مفتي ألبانيا يشيد بمعرض “جسور” في تيرانا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية ألبانيا بويار سباهيو، بمعرض “جسور” الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حالياً في العاصمة الألبانية تيرانا.

ونوه سباهيو بما يحتويه المعرض من المخطوطات التاريخية القيمة الموجودة، إضافةً لعرضه جزء من الثقافة السعودية مثل: اللباس، والخط العربي، والتمور، والقهوة السعودية، حيث تمكن المعرض الذي يقام لأول مرة في جمهورية ألبانيا من جذب اهتمام الألبانيين من مثقفين ومفكرين.