شكرا لمتابعة خبر عن خبير المناخ: غدًا الأحد تبدأ الحالة الممطرة الرابعة لـ وسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن فجر غد الأحد ستبدأ الحالة الممطرة الرابعة لـ وسم.

وأظهرت العديد من نماذج الطقس أن تلك الحالة ستستمر خلال 36 ساعة القادمة، وسيكون فيها هطول لأمطار خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة لوجود زخات البرد، وتجمعات للسيول.

ومن المناطق المعرضة لتلك الحالة الجوية، شرق منطقة المدينة، ثم أجزاء من حائل، ثم غرب القصيم ثم أجزاء من مناطق العاصمة المقدسة، وعسير والباحة وجازان، ثم محافظات الرياض الغربية، ثم عموم القصيم ثم محافظات الرياض الشمالية.

وبعدها ستتجه تلك الأمطار إلى الكويت ثم العراق، وتمتد بعدها الأمطار إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.