شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سواريز يطلق هذا الوصف على دوري روشن ويكشف حقيقة نجم الهلال والان مع التفاصيل الكاملة

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قدم البرازيلي سيرجيو سواريز، الذي كان لاعبًا محترفًا في نادي الهلال السابق، إشادة بقوة المنافسة في بطولة دوري روشن. وأكد أن نيمار جونيور، نجم الهلال، لم يكن مخطئًا في قراره باللعب في هذه المسابقة السعودية.

حقيقة نجم الهلال

في تصريحات صحفية عبر وسائل الإعلام البرازيلية، أشاد سيرجيو سواريز، اللاعب البرازيلي السابق في نادي الهلال، بقوة المنافسة في بطولة دوري روشن، وأكد أن نيمار جونيور، نجم الهلال، لم يكن مخطئًا في قراره باللعب في هذه المسابقة السعودية.

وأضاف سواريز: “إنهم يرغبون في السعودية، بحلول عام 2030، أن يكونوا سادس أفضل دوري في العالم. يأخذون لاعبين جيدين من أوروبا ويرغبون في جعل هذا الدوري قويًا… بالتأكيد، الدوري السعودي سيكون جذابًا وينافسيًا حقًا”.

وبشأن قرار نيمار، قال: “الجميع يقول: ‘اتخذ القرار الخاطئ’، لكنني لا أعتقد ذلك على الإطلاق. إذا كان هناك لاعبون ذوو جودة في فرق أخرى، سيجعلون الدوري قويًا وتنافسيًا. نيمار لم يخطئ في رأيي”.

وأكمل سواريز: “هذا ليس خطأ من جانب نيمار، إنه يفكر في توقعاته للدوري السعودي. الدوري يشكل فرصة لنيمار ليكون شخصية رئيسية في نمو فريق جديد”.

يُشار إلى أن سيرجيو سواريز دافع عن ألوان الهلال خلال فترتين (1992-1993 و1994-95)، وقاد الفريق للتتويج بعدة ألقاب، بما في ذلك كأس ولي العهد ولقب دوري أبطال العرب.