شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الهلال يكشف حقيقة إصابة سالم الدوسري بعد خروجه من معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة
نادي الهلال كشف عن طبيعة إصابة لاعبه سالم الدوسري، حيث يعاني اللاعب من إصابة في إحدى العضلات، يجري الدوسري العلاج والتأهيل اللازمين للتعافي من الإصابة، ومن المتوقع أن يتمكن من العودة إلى المشاركة في التدريبات والمباريات في وقت لاحق بعد استكمال عملية التعافي.
إصابة سالم الدوسري
تبيَّن من خلال الفحوصات أن اللاعب سالم الدوسري يعاني من إصابة في الركبة ومفصل القدم، بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع القدم، جدير بالذكر أنه يجري الدوسري العلاج والتأهيل الضروريين لتحقيق التعافي، ومن المتوقع أن يستأنف المشاركة في التدريبات والمباريات بعد استكمال عملية التعافي من هذه الإصابات.
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