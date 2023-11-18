شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: سكان هذه المناطق في الكويت سيبقون في منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة

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توقع عبدالعزيز القراوي، مدير إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يوم الخميس، ويتوقع أن تكون هذه السحب مصحوبة بسحب ركامية، مع احتمالية تساقط أمطار رعدية، قد تكون غزيرة في بعض مناطق البلاد.

سكان هذه المناطق في الكويت سيبقون في منازلهم

أكد عبدالعزيز القراوي، مدير إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن الوضع الجوي سيشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يوم الخميس.

وأوضح القراوي أن هذه السحب قد تكون مصحوبة بسحب ركامية، وهناك احتمالية لتساقط أمطار رعدية، قد تكون غزيرة في بعض مناطق الكويت.

كما أشار إلى أن الوضع سيتسم بنشاط للرياح، مما قد يؤدي إلى اثارة الغبار وتدني الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج في البحر.

وأشار إلى أنه من المتوقع تراجع فرص الأمطار تدريجيًا في ساعات متأخرة من مساء الخميس، على الرغم من زيادة فرص تكوُّن الضباب في بعض المناطق.

وتوقع القراوي تحسن الأحوال الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع عودة فرص الأمطار يوم الأحد المقبل. ودعا إلى متابعة النشرة الجوية لمعرفة آخر تطورات الطقس والتحذيرات الجوية.

من جهة أخرى، قال مدير الإدارة العامة للإطفاء العام في الكويت إن فرق الإطفاء تعاملت مع عدة بلاغات خلال هطول الأمطار، حيث لم يتم تسجيل إصابات، وكانت معظم البلاغات تتعلق بعلوق مركبات في الطرق المغمورة بالمياه وتجمع المياه في بعض الطرق.

وأضاف أن هناك عدة منازل تعرضت لارتفاع منسوب مياه الأمطار، وتم التعامل مع جميع البلاغات وإنقاذ عدة أشخاص دون تسجيل إصابات.