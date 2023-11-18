فيصل بن فرحان يدعو للوقوف أمام انتهاكات الاحتلال الصارخة في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 1:57 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي، وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المقام في مملكة البحرين. وبحث الجانبان تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فوراً، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة. وشدد وزير الخارجية على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف التصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأهمية الوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة. حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين صالح بن فلاح العتيبي.

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