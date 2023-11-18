تراند اليوم : مسؤول إيراني بارز: قرار إيران الابتعاد عن المشاركة في حرب غزة جاء في صالح الفلسطينيين!

صحيفة الخليج 365: أكد العضو البارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، غلام علي حداد عادل، في مقابلة تلفزيونية، أن إيران رفضت المشاركة في حرب غزة لتجنب الحرب مع الولايات المتحدة.

واعتبر حداد عادل أن إسرائيل كانت تأمل أن تتورط إيران في حرب غزة لتدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة.

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​​​​​وأشار إلى أن إيران اتخذت القرار الصحيح بتجنب المشاركة في حرب غزة.