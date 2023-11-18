تراند اليوم : أول تعليق لمسؤول مصري حول ما يتردد في إسرائيل بشأن تكليف مصر بإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب

صحيفة الخليج 365: رد دبلوماسيون مصريون، على ما يتردد في إسرائيل بشأن إدارة مصر لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب الحالية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وقالت مصادر مصرية في تصريحات لسكاي نيوز، إن القاهرة ترفض بشكل تام ما يتردد في إسرائيل، وأن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره.

وتابع المصدر المصري: "هذا الحديث مُكرر، لكن موقف القاهرة ثابت ومُعلن وأكثر وضوحًا، وجرى التعبير عنه في الكثير من المواقف، برفض مثل هذه الأمور بشكل قاطع".

وأشار إلى أن القاهرة تسعى بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.