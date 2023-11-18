شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات مهمة للحفاظ على صحة قلبك.. سعود الطبية تنصح بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وجهت مدينة الملك سعود الطبية بعض النصائح للحفاظ على صحة القلب الذي يعد العضو الأهم في الجسم وتشكل الأمراض التي تصيبه تهديد مباشر لحياة الفرد.

الحفاظ على صحة القلب

وقالت سعود الطبية في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن هناك بعض العادات التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب ومنها:

- اتباع نمط حياة صحي وعادات غذائية جيدة.

- الإقلاع عن التدخين لتقليل خطر الإصابة بمرض القلب.

- ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أسباب مرض القلب

وتحدث أمراض القلب نتيجة لعدة أسباب ومنها:

- عدم ممارسة الأنشطة البدنيّة.

- السمنة.

- العوامل الجينية.

- ارتفاع ضغط الدم.

- التدخين.

- التوتّر والإجهاد النفسيّ.

- بلوغ مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لدى النساء.

- التقدم في العمر.

- ارتفاع نسبة الكولسترول الضارّ المعروف بالبروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم، أو انخفاض نسبة الكولسترول الجيد المعروف بالبروتين الدهني.

. - الإصابة بمرض السكريّ

أعراض أمراض القلب

ويعد تتبع أعراض أمراض القلب إحدى طرق الحفاظ على صحة القلب، حيث يساهم الكشف المبكر عن مشكلات القلب في زيادة نسب علاجها والشفاء منها، ومن الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة في صحة القلب، ما يلي :

- ألم في الصدر.

- ضيق النّفَس.

- تسارّع نبضات القلب.

- بُطء نبضات القلب.

- جِلـْد بلون رمادي فاتح أو أزرق وظهور انتفاخ في البطن أو في الساقين أو حول العينين، وهذه الأعراض تظهر عند معاناة الفرد من أمراض القلب الناتجة عن عَيْب في القلب.