انت الان تتابع بإشراف "فلمبان ولويسون".. "الفنون البصرية" تطلق "مهرجان رش فن الجداريات 2023" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت هيئة الفنون البصرية مهرجان, "رش فن الجداريات 2023" في أحد المباني القديمة بحي المغرزات في مدينة الرياض، بهدف الاحتفاء بتاريخ ومستقبل فن الجداريات من خلال إخراج الفنون الجدارية من داخل المبنى إلى أسواره، عبر إضفاء طابعٍ ينقله من الماضي إلى الحاضر، بما يجسد المشهد الثقافي والاجتماعي.

ويضم المهرجان الذي يأتي بإشراف اثنين من أبرز القيّمين الفنيين على مستوى العالم، وهما مصممة الجرافيك السعودية بسمة فلمبان، والفنان البريطاني سيدار لويسون، ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، أكثر من 50 مشاركاً، ما بين فنانٍ، ومتحدثٍ، وخبيرٍ في عددٍ من الفنون ذات الصلة بالرسوم الجدارية، لخلق مساحة تفاعلية وتحقيق تجربة متكاملة، وإيجاد أعمال فنية مشتركة بين الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين.

ويشمل المهرجان عدداً من اللقاءات الحوارية والمحاضرات الفنية للتعرف على مصدر فن الجداريات ومناقشة دور الأماكن العامة واستكشاف مستقبل فن الجداريات، إلى جانب عدد من الورش التدريبية عن فن الجداريات.

ويقدم المهرجان برنامجاً حافلاً للزوار كعروض الهيب هوب التقليدي وعرض الأفرو فيوجن، وعروض استثنائية لفريق ساند لايفرز للتزلج، بالإضافة إلى دروس تعلم ومسابقات التزلج، وبرنامج موسيقى، كما يوفر عدداً من متاجر الأزياء المحلية، وعربات طعام في المنطقة المفتوحة من المبنى، إضافة إلى قسم خاص بالأطفال والأنشطة الإبداعية في بيئةٍ فنية متكاملة، تسمح للأطفال بالرسم والكتابة على الجدران واكتشاف مواهبهم باستخدام الطباشير، في حين يعرض المهرجان ثلاثة أفلام هي: فيلم ستايل وارز 1981 للمخرج توني سيلفر، فلمان فايزة أمبا للمخرجة نور شمس 2022، وفيلم جوي 2021.

جدير بالذكر أن هيئة الفنون البصرية وبالتزامن مع المهرجان تنظم عدداً من المحاضرات والورش بالتعاون مع "فن جميل"، وذلك في مدينة جدة، فيما عملت على إيجاد أعمال فنية دائمة كامتداد لمهرجان "رش فن الجداريات" في مختلف مناطق المملكة بهدف توفير أماكن للتأمل في فن الجداريات.