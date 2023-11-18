انت الان تتابع مجزرة بحق عائلة.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيًّا من أسرة واحدة في غارة على منزلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 3:16 مساءً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم (السبت)، مقتل 32 شخصًا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلًا في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 شخصًا من عائلة أبو حبل من المخيم. وكان مسؤول في الوزارة قد أوضح في وقت سابق اليوم أن ما لا يقل عن خمسين شخصًا قُتِلوا في غارة أخرى على مخيم جباليا، استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

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