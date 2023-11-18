أمير الشرقية يؤدي صلاة الجنازة على "نورة بنت سعود"

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محمد بن مسعود - الدمام - أدى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر اليوم السبت، صلاة الجنازة على الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود، في جامع الملك فهد بمحافظة الخبر.

كما أدى صلاة الجنازة على الفقيدة -رحمها الله- عدد من الأمراء وجمع من المواطنين.

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