ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الإمام محمد بن عبدالعزيز الملكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 3:32 مساءً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية. وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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