تراند اليوم : بالفيديو: وزير الخارجية يكشف عن أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض لتحقيق السلام في ⁧‫غزة‬⁩

صحيفة الخليج 365: أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في غزة، ستبدأ بجولة من الصين الاثنين المقبل.

وقال الأمير خلال لقاء له مع قناة "الإخبارية": "المحطة الأولى ستكون الصين ثم ننتقل بعدها إلى عدد من العواصم برسالة واضحة مضمونها وقف إطلاق النار فورًا، ولا بد من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، ولا بد أن نعمل على إنهاء هذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت".