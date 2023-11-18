شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن القيادة.. وزير الاقتصاد يشارك في حفل تنصيب رئيس المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مراسم حفل تنصيب الرئيس محمد معز، رئيسًا لجمهورية المالديف.

ونقل وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال حفل التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - لرئيس جمهورية المالديف، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.