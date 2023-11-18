شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة السعودية تكشف عن شروط جديدة ورسوم للحصول على السجل التجاري بدون محل! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أوضحت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية شروط وخطوات الحصول على سجل تجاري من الوزارة بدون وجود محل وذلك لخلق فرص عمل أكثر للمواطنين، ويتسأل العديد معنكيفية الحصول على السجل وهل يمكن فتح سجل تجاري للنساء أو سجل باسم الزوجة والعديد من التساؤلات التي سنجيبكم عنها في المقال الاتي بالإضافة لشروط وكيفية الحصول على السجل التجاري بدون محل والرسوم اللازمة لذلك. أولا سنبدأ بشروط استخراج سجل تجاري بدون محل لعام 1444 بإمكان المواطن السعودي إقامة مشروعه الأن حتى بدون وجود محل وذلك عبر استخراج سجل تجاري وفقاً لعدة شروط وهي كالأتي :- أن يكون المتقدم للحصول على السجل التجاري سعودي الجنسية. يشترط وجود مكان مناسب للنشاط الذي يرغب المواطن في القيام به، سواء ملك وإيجار، مع إحضار عقد إيجار صوري في حال كون المكان مؤخرا. يجب تحديد مكان المشروع في ورق قيد السجل التجاري. يلزم تحديد نوع النشاط التجاري وما إذا كان خاصا بمؤسسة أو أفراد. يشترط تسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد، وهي: (الاسم رباعي كما هو موجود في الهوية، تاريخ الميلاد، عنوان الإقامة) يجب تسجيل المركز الرئيسي الذي يوجد فيه صاحب السجل. يلزم إرفاق صورة حقيقية لتوقيع صاحب الطلب. يجب تحديد قيمة تكلفة المشروع بالريال السعودي، وألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

يشترط عدم الاشتغال في القطاع الحكومي بالسعودية. يلزم وجود شهادة اشتراك بغرفتي التجارة والصناعة السعودية. يلزم دفع الرسوم المقررة. شروط استخراج سجل تجاري للنساء :- يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة. يشترط عدم الاشتغال بوظيفة في القطاع الحكومي. يجب ألا تقل تكلفة المشروع عن 5000 ريال سعودي. يلزم وجود حساب في منصة أبشر الإلكترونية. يجب دفع الرسوم المقررة لإصدار السجل التجاري. يلزم تقديم مستند اشتراك في غرفتي الصناعة والتجارة. شروط فتح سجل تجاري باسم الزوجة سمحت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية للزوج بفتح سجل تجاري باسم الزوجة على أن تنطبق عليها الشروط التالية: يلزم وجود تفويض من الزوجة للزوج للتمكن من القيام بجميع الإجراءات بدلا من زوجته. يجب ألا يقل عمر الزوجة عن 18 عامًا. يجب ألا تكون الزوجة موظفة في أحد القطاعات الحكومية. يلزم سداد رسوم الغرفة التجارية. يشترط سداد الرسوم المطلوبة لفتح سجل تجاري. يجب ألا يقل رأس مال المشروع التجاري عن 5 آلاف ريال. يجب إنشاء حساب للزوجة عبر منصة أبشر. خطوات استخراج سجل تجاري بدون محل إلكترونيا أتاحت وزارة التجارة والاستثمار للمواطنين خدمة استخراج سجل تجاري بدون محل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار “ من هنا الدخول إلى حساب المستخدم في أبشر، أو الدخول عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم رمز التحقق. الضغط على سجلاتي التجارية. الضغط على أيقونة “إصدار سجل تجاري” تحديد نوع الاسم التجاري سواء كان اسم محجوزاً، أو اسم قائماً، أو اسم شخصياً. كتابة بيانات الاسم التجاري المطلوبة. اختيار النشاط التجاري. إدخال بيانات التجارة الإلكترونية، وفي حالة عدم وجود خدمات إلكترونية للنشاط يتم الضغط على التالي. إدخال بيانات السنة المالية ومعلومات السجل التجاري. كتابة بيانات التواصل، ثم الضغط على التالي. التأكيد على البيانات المدخلة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالسجل التجاري.

كتابة بيانات التواصل، ثم الضغط على التالي. التأكيد على البيانات المدخلة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالسجل التجاري. الضغط على زر إرسال الطلب. ثم انتظار تلقي فاتورة سداد كرسالة نصية على رقم الهاتف المسجل في بيانات الحساب. سداد الفاتورة عن طريق أي من قنوات السداد. رسوم خدمة إصدار السجل التجاري بدون محل حددت وزارة التجارة والاستثمار رسوم خدمة استخراج سجل تجاري بدون محل كالتالي :- يتم تسديد 200 ريال سعودي عن كل عام للمحل الرئيسي، على أن يتم إضافة رسوم الغرفة التجارية إلى ذلك المبلغ حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام. يتم تسديد 100 ريال سعودي عن كل عام للمحل الفرعي مع إضافة رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام.