"نزاهة" تنفي صحة وجود وظائف شاغرة مطروحة للتقديم لديها

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محمد بن مسعود - الدمام - نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، صحة إعلان متداول على وسائل التواصل الاجتماعي عن توفر وظائف شاغرة لديها مطروحة للتقديم.

كما حذرت "الهيئة" الجميع من التعامل مع هذه الحسابات أو التعاطي معها .

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