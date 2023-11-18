انت الان تتابع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 12300 شهيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 6:22 مساءً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم (السبت)، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 12 ألفًا و300 شهيد، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح المكتب عبر حسابه في "فيسبوك" أن من بين الضحايا الذين تم إحصاؤهم حتى الآن أكثر من 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف أن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة نحو 30 ألف شخص.

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