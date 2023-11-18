انت الان تتابع "التويجري" يثمن دعم حكومة خادم الحرمين وولي العهد لتغطية العمليات الإنسانية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر-DREF، بـ10 ملايين فرنك سويسري لتغطية العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذا الدعم يجسد الدور الرائد للسعودية في الاستجابة للطوارئ في دول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر "التويجري" يثمن دعم حكومة خادم الحرمين وولي العهد لتغطية العمليات الإنسانية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.