تراند اليوم : 32 منهم من عائلة واحدة… مقتل 80 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في مخيم جباليا

صحيفة الخليج 365-وكالات : أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 80 شخصاً على الأقل، 32 منهم من عائلة واحدة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، السبت، في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، استهدفتا مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ومنزلا.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحماس وكالة فرانس برس عن "مقتل ما لا يقل عن 50" شخصا، السبت، في قصف استهدف فجرا مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.

من جهته، دان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، السبت الغارات "المروعة" على مدارس للوكالة في قطاع غزة تؤوي نازحين.