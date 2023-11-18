تراند اليوم : شخص ينفذ مقلبا في آخر عزمه على العشاء ويزعم إعطائه سلفة 10 آلاف منذ 11 عاما ولم يردها .. شاهد ردة فعل الأخير !

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو تنفيذ شخص مقلبا في آخر بمساعدة زميل الأخير أثناء عزومة على العشاء.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شخص "منفذ المقلب" يخبر الحضور في الجلسة أنه قام بإعطاء "أبو عبدالله" مبلغ 10 آلاف منذ 11 عاما، ولم يرد له هذا المبلغ حتى الآن.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر أبو عبدالله وعلى وجهه علامات الدهشة والاستغراب، مشيرا إلى أنه لم يأخذ هذا المبلغ.

وأصر "منفذ المقلب" أنه أعطى المبلغ لأبو عبدالله، وطالبه بسداد المبلغ، مشيرا إلى أنه لو كان دفعه بالتقسيط طوال هذه المدة كان انتهى من السداد.