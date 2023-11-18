مواجهة الحالة المطرية في الرياض بـ 2700 كادر

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ووجهت الأمانة فرقها الميدانية للتعامل مع المحاور، الشوارع الرئيسة، مداخل الأحياء، لضمان انسيابية الحركة، كما عملت ضمن خططها مع الجهات المختلفة لضمان انسيابية الحركة المرورية وفق المسارات الموضحة بالخطة، إلى جانب فتح الطرقات بعد الانتهاء من سحب تجمعات المياه.
وطبقا لتقرير إحصائي، واجهت الأمانة الحالة المطرية وتداعياتها بعدد 2,727 كادرا بشريا من مهندسين ومراقبين وعمال، و980 آلية ومعدة، فيما استقبل مركزها وتطبيقها «مدينتي» بلاغات وطلبات لمعالجة ملاحظات السكان والزوار، والتعامل مع 298 موقعًا أثناء الحالة.
كما اتخذت إجراءات استباقية برفع درجة الاستعداد، تفعيل خطة الاستجابة بغرفة العمليات، متابعة الموقف بشكل مباشر من الفرق المعنية، إلى جانب متابعة الموقف بالبلديات والإدارات المباشرة في الميدان، والتنسيق مع الجهات المساندة، ومتابعة تنفيذ البلاغات الواردة، فضلا عن تتبع بيانات الأرصاد.
ونجحت فرق الأمانة الميدانية في التعامل مع الحالة المطرية التي تراوحت بين المتوسطة إلى الشديدة واستمرت 6 ساعات، بعد أن حددت أماكن تجمعات المياه، إلى جانب مواصلة أعمالها أثناء الحالة المطيرة، وصولا إلى استقرار الأوضاع في فترة قياسية.
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