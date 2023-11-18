شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ملك المغرب وسلطان عمان ورئيس لاتفيا باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاد، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين سلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وهنا خادم الحرمين رئيس لاتفيا، إدغارز رينكيفيتش بمناسبة ذكرى استقلال بلاده ، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاد، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد، سلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان، ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد، رئيس لاتفيا، إدغارز رينكيفيتش بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.