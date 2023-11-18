شكرا لقرائتكم خبر أمطار رعدية على المناطق حتى الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وبحرة ورابغ وخليص والطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة.
ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة ورماح وحريملاء والدرعية والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء.
وكذلك مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، لتشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومنطقتي جازان وعسير.
ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
نصائح الدفاع المدني
- ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار.
- الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية.
- الابتعاد عن الأودية وعدم السباحة في تجمعات السيول.
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