السعودية | ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة التخييم دون ترخيص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص غرامة تصل الى (3000)ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.