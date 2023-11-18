وناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة بشأن مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومشروع سكة حديد دول المجلس كالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع، والتاريخ المحدد لتنفيذ وتشغيل المشروع، وكذلك ما تم بشأن إستراتيجية النقل البري، واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، وغيرها من المواضيع المهمة .
كانت هذه تفاصيل خبر الجاسر يرأس وفد السعودية في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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