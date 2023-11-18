بمكونات طبيعية 100% .. رائحة فم زكية وأسنان خالية من الاصفرار والجير وبيضاء كالثلج

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عدن - ياسمين التهامي -

تنظيف أسنانك من الجير واحدة الاشياء الواجب على كل شخص أن يقوم بها من أجل رؤية أسنانه بشكل جميل وكذلك لأجل صحة الفم، فهناك العديد من الأضرار الناتجة عن وجود الجير على الأسنان منها على سبيل المثال تسوس الأسنان والتعرض إلي الألم الشديد فى اللثة، والتي تستدعي احيانا زيارة الطبيب مباشرةً.

طرق تنظيف الأسنان صحة الفم من أهم الأمور التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار من كل شخص، فمن أهم طرق التنظيف التي احتلت المراتب الأولي مؤخراً الفرشة الكهربائية التي يستخدمها الكثير من الشباب والتي تعد محفز جيد جداً على العناية بالفم وصحته، لهذا هناك العديد من الأدوات الأخري التي تساعد الشباب على الاهتمام بالاسنان.

هنا عدة طرق مختلفة قد لا يعرفها الكثيرون لنظافة الأسنان، حيث يعد تنظيف الجير من المشاكل التي تواجه الكثير من غالبية الناس وان بداية صحة الإنسان تبدأ من طريق الفم، فإذا كان الفم سليم اصبح كل شئ سليم، من المعروف أن الجير يتراكم في الأسنان من الداخل وعن طريق خط اللثة حيث يوجد عدة طرق مختلفة لتنظيف الأسنان من الجير وفي هذا المقال نتناول تنظيف الأسنان من الجير، بعيدا عن الطريقة المعتادة من استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان.

كيفية تنظيف أسنانك من الجير بطرق طبيعية وجديدة فعالة 100% كيفية تنظيف أسنانك من الجير بطرق طبيعية وجديدة فعالة 100% نظافة الأسنان من التسوس هناك طرق مختلفة للإزالة الجير من للأسنان طبيعية نقدمها إليكم في النقاط التالية، ولكن نذكر أن هناك حالات لا يمكن معها هذه الطرق وهي الحالات الحرجة التي تحتاج إلي زيارة الطبيب، حتي نصل معكم إلى الوصول إلى اجمل أسنان ناصعة البياض والجمال فمن بين هذه الطرق الطبيعية التي لها تأثير كبير كالتالي:

مضمضة الفم بالزيت: والذي يعد من العلاجات الهندية في إزالة السموم ونظافة الفم والأسنان والمستخدم بكثرة في الهند. يفضل استخدام زيت السمسم في نظافة الأسنان. تتم المضمضة يوميا لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، بحيث يتم التأكد من قتل البكتيريا ونظام الاسنان. إزالة جير الأسنان بالمنزل كيفية تنظيف أسنانك من الجير بطرق طبيعية وجديدة فعالة 100% الأسنان يتم تنظيف الأسنان وأزاله طبقات الجير منها بالملح يتم كالتالي:

1. إزالة جير الأسنان بالملح والخل الأبيض:

يساعد الخل في التغلغل في جير الأسنان ليؤدي إلي تفكيكه، بجانب الدور الذي يقوم به الملح بانه يتم القضاء على البكتيريا المتراكمة مع حماية الأسنان واللثة من العدوى، كما يستعمل بيكربونات الصوديوم مع الملح، فيما يتم استخدام تلك الطريقة بعد بدمج معلقتين من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الملح، ثم يتم شطف الأسنان من تلك المحلول.

2. تنظيف الأسنان بقشور البرتقال:

يتم القيام باستعمال القشور الخاصة بالبرتقال، حيث يتم فرك الأسنان واللثة بلطف بالجهة الداخلية من قشور البرتقال.

3. تنظيف الأسنان بالفرشاة الكهربائية

استعمال طريقة فرشاة الأسنان الكهربائية، حيث أنها أكثر فاعلية في التقليل من تراكم الجير على الأسنان.

القيام باستعمال واستخدام بكربونات الصوديوم لتنظيف الأسنان بالفرشاة، لان هذه المادة تقوم بمحاربة البلاك، بجانب أنها تمنع تحوله لطبقة من الجير الصلب.

4. تنظيف الأسنان بالسمسم يتم مضغ بذور السمسم فقد تساعد في التخلص من تراكم جير الأسنان، ولكن لا يتم بلع هذه البذور.

5. تنظيف الأسنان بالمضمضة

هناك المضمضة أيضا بزيت جوز الهند، للمساعدة في التقليل من البكتيريا المتراكمة في الفم التي تسعي في تكوين جير الأسنان، كما يمكن يتم استعمال زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت السمسم أيضا.

6. تنظيف الأسنان بغسول الفم

القيام باستعمال غسول الفم ليتم غسل الفم بتلك الغسول حتي يقوم بمحاربة الجير وتراكمه عن طريق قتل البكتيريا، كما يوجد هناك حالات من الصعب أن تتخلص من جير الأسنان، ليتم الأمر بان يستدعي استشارة طبيب الأسنان ليتم التنظيف، ويتم ذلك كل ست أشهر أي مرتين في العام تقريباً.

كيفية تنظيف أسنانك من الجير بطرق طبيعية وجديدة فعالة 100% تنظيف الأسنان طريقة تنظيف الأسنان من الجير بالملح يعد تراكم الجير على الأسنان من الأمور المقلقة على الأسنان والتي تعد المرحلة الأولى لتسوس الأسنان، لذا تعد آلية تنظيف الأسنان بالملح من الطرق القديمة التي لها أثر جيدا وينصح بها الكثيرون، حيث تتم هذه العملية عن طريق إضافة الملح مع الخل الابيض والقيام بعمل غرغرة متكررة لقتل البكتيريا.

أخطاء تنظيف الأسنان هناك أخطاء عديدة يقوم بها الكثيرون عند تنظيف الأسنان، منها على سبيل المثال استخدام فرشاة غير مناسبة وخاصة للأطفال الذين يستخدمون فرشاة كبيرة قد تضر اللثة، كما أن تنظيف الأسنان بقوة له آثار سلبية، حيث ينصح الأطباء باستخدام فرشاة الأسنان بلطف، من الأضرار الأكبر أيضاً هي استخدام نظافة الأسنان في أوقات متقاربة.

مميزات تنظيف الأسنان هناك عدة مزايا وفوائد تحصل عليها عند أتباع نظام جيد في نظافة الأسنان أهمها التالي:

احتمالية تسوس الأسنان قليل للغاية.

تحسن في صحة اللثة والفم.

خفض حدوث حساسية في الأسنان.

عدم ظهور روائح كريهة.

تقليل أمراض الفم والأسنان.

ظهور ابتسامة جميلة نظراً لعدم تسوس الأسنان.

عدم زيارة عيادات الأسنان المزدحمة دائماً.