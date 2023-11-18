اخبار السعوديه

‏سقوط جدار جراء الرياح القوية في الرياض..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن ‏سقوط جدار جراء الرياح القوية في الرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض ساتر وجدار في حي الياسمين في الرياض بسبب الرياح القوية والأمطار التي شهدتها العاصمة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، نبهت إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل، داعية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المُعلَنة عَبْر وسائل الإعلام المختلفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا