شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة اصدار شهادة خلو سوابق عبر أبشر 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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يسعى العديد من الأشخاص للحصول على إجابة على سؤال حول كيفية إصدار شهادة خلو سوابق عبر منصة أبشر، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادة من منصة أمن، تقدم منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية.

طريقة اصدار شهادة خلو سوابق عبر أبشر 1445

يمكن الحصول على شهادة خلو السوابق عبر الجهات الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية، ويمكن حجز موعد للخدمة عبر منصة أبشر. فيما يلي الخطوات المفصلة لإصدار شهادة خلو السوابق من منصة أبشر:

انتقل إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على “الخدمات”، ثم اختر “المواعيد”.

انتقل إلى “الأمن العام” واختر “خدمة المواعيد”.

اختر “حجز موعد جديد” وحدد خدمة “صحيفة الخلو من السوابق”.

أدخل المنطقة التابع لها واختر أقرب فرع للأدلة الجنائية.

حدد الموعد المناسب من بين المواعيد المتاحة.

اطلع على الطلب وانقر على “تأكيد الموعد”.

سيتم حجز الموعد بنجاح، وستتلقى إشعارًا يتضمن الرقم المرجعي للموعد.

احتفظ بالرقم المرجعي واستخدمه عند الذهاب للموعد المحدد.

كما يمكن إصدار شهادة خلو السوابق من خلال منصة “أمن”، وفيما يلي خطوات الإجراء: