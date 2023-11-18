شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تكشف سبب منع المسافرين من نيجيريا من دخول أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة

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بالتزامن مع إجراء مطارات المملكة العربية السعودية لعمليات ترحيل لعدد من العابرين من جنسية نيجيرية، قد قدمت نيجيريا عدة اعتراضات على هذا الإجراء إلى الحكومة السعودية، وتحديدًا إلى وزارة الخارجية السعودية.

سبب منع المسافرين من نيجيريا

في أعقاب قرار مطارات المملكة العربية السعودية بترحيل عدد من العابرين من جنسية نيجيرية، قامت سفارة المملكة العربية السعودية في أبوجا، العاصمة النيجيرية، بإصدار بيان رسمي يوضح الأسباب والتفاصيل التي أدت إلى هذا القرار، أفاد البيان بأن الركاب الذين تم منعهم من دخول السعودية قدموا معلومات غير صحيحة خلال تقديم طلبات للحصول على تأشيرة لا تتناسب مع حالتهم الفعلية.

وشددت السفارة على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تضعها الجهات المعنية بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية، مثل وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات، كما أكدت السفارة على ضرورة مراجعة الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها قبل المغادرة من البلاد، محذرةً من التلاعب بالمعلومات وتقديمها بشكل مضلل.

وفي هذا السياق، أكدت السفارة أن هذه الإجراءات تطبق بشكل عام على جميع العابرين إلى الأراضي السعودية، ولا تتميز بتوجيهها لجنسية معينة.