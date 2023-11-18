انت الان تتابع شاهد.. جنود الاحتلال مرتعبون ووَجِلون أثناء اشتباكهم بالأعيرة النارية مع مقاتلي "القسام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 نوفمبر 2023, 7:16 مساءً

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو قصيرًا لاشتباك قواته مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام على أطراف حي الزيتون، أحد أكبر أحياء قطاع غزة. ويظهر في المقطع المنشور تبادُلاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية التي تمركزت خلف إحدى الآليات العسكرية، فيما ظهر الرعب والخوف على تحركاتهم وتصرفاتهم، ومسارعتهم للاحتماء خلف الآليات العسكرية تخوفًا من الإصابة والموت. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه يخوض قتالاً ضاريًا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حي الزيتون وجباليا. فيما أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة مشاة من جنود الاحتلال بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية كليًّا أو جزئيًّا في محاور التوغل كافة بقطاع غزة. وواصلت أعداد القتلى الإسرائيليين في الارتفاع؛ فبحسب المعلن قُتل نحو 58 جنديًّا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة 27 أكتوبر، فيما لقي 375 حتفهم منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جنود الاحتلال مرتعبون ووَجِلون أثناء اشتباكهم بالأعيرة النارية مع مقاتلي "القسام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.